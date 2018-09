Herzogin Meghan sorgt für Erstaunen

Was für ein Auftritt: In einem schwarzen Samtkleid von Givenchy beehrte Herzogin Meghan am Dienstagabend die Eröffnung der „Oceania“-Kunstausstellung in der Londoner Royal Academy of Arts. Die Ausstellung zeigt über 200 Exponate aus dem pazifischen Raum. Darunter Kunstwerke von den Osterinseln, aus Polynesien, Hawaii oder Neuseeland. Gemeinsam mit Prinz Harry bereist die Herzogin einige dieser Länder im Oktober. Babyspekulationen gab es bei dieser Gelegenheit freilich auch wieder. Und was da gemunkelt wurde, hört sich ganz schön verrückt an.