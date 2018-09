Schon wieder Megastau nach Lkw-Unfall rund um Linz

Umleitung verstopft

Einige Betroffene kamen auch am Dienstag zu spät, weil die Umleitung über den Rastplatz Ansfelden oder schon ab Asten rasch verstopft war : zwölf Kilometer Stau. Auch auf der Mühlkreisautobahn gerieten jene, die Richtung Süden unterwegs waren, schon in der Innenstadt in die Blechlawine. Diese hatte am Montag sogar bis Treffling gereicht.