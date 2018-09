Heiß! Lindsey boxt mit Superstar Anthony Joshua

Lindsey Vonn hat sich wieder einmal medien- und massenwirksam in Szene gesetzt: jüngst in Form eines flotten Trainingsvideos für ihren Sport-Ausrüster. Dabei trainiert sie nicht nur im bauchfreien Top in der Kraftkammer, sondern boxt auch - wenn auch offenbar zusammengeschnitten - mit Box-Superstar Anthony Joshua (zu sehen in Video oben).