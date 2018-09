Zwei Afghanen als Drogendealer festgenommen

Bei einer Schwerpunktaktion durch die Kriminalpolizei Linz wurde beobachtet, wie ein 18-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am Vorplatz des Hauptbahnhofes beim sogenannten Kärntnerauge einem anderen 18-jährigen afghanischen Staatsangehörigen ein Paket mit über 25 Gramm Marihuana verkaufte. Daraufhin wurden beide festgenommen. Bei der Vernehmungen gestand der Verkäufer im Zeitraum von August 2017 bis April 2018 etwa 1.400 bis 1.600 Gramm Marihuana öffentlich an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet von Linz an sogenannte Laufkundschaft sowie dem anderen 18-Jährigen die Drogen auf Kommissionsbasis gewinnbringend verkauft zu haben. Darüber hinaus gestand er, einem minderjährigen Marihuana überlassen zu haben.