575 Mio. €! So motzt Real Madrid sein Stadion auf

Das in den 1940er-Jahren erbaute Stadion, eines der Wahrzeichen der spanischen Hauptstadt, soll laut Real-Boss Florentino Perez ein völlig neues Gesicht samt LED-Außenfassade bekommen. „Wir werden das Stadion in eine architektonische und avantgardistische Ikone verwandeln“, schwärmte Perez. Unter anderem seien ein 360-Grad-Videoblock, ein Schiebedach und Tausende LED-Leuchten geplant, die eine Seite des Außenbereiches an Spieltagen in eine Mega-Leinwand verwandeln. Am derzeitigen Fassungsvermögen von mehr als 81.000 Zuschauern soll sich nichts ändern. Auch der Name „Santiago Bernabeu“ - von 1943 bis 1978 Präsident von Real Madrid - soll beibehalten werden. Jedoch könnte er um den Namen eines möglichen Sponsors erweitert werden.