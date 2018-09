Hallstatt: Asiaten-Hotel bedroht Weltkulturerbe

Ungewissheit stoppt Fortschritt

„Das Bundeskanzleramt bemüht sich nun um eine nationale Entscheidung, wenn das schon in Paris länger dauert. Aber das Land hat uns wissen lassen, dass sowieso nichts weitergeht, solange wir das mit dem Weltkulturerbe nicht wissen“, so Scheutz. Er bedauert: „Das Amtshaus verfällt in der Zwischenzeit immer mehr.“