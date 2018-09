So wohnen die Tiroler und Vorarlberger

5-Euro-Modell macht in ganz Tirol Schule

In Tirol pumpt die Regierung heuer mehr als 295 Millionen Euro in den geförderten Wohnbau und damit verbundene Beihilfen. Noch diesen Herbst sollen die Leerstände in der Landeshauptstadt Innsbruck erhoben werden. Aktuell gehen Experten von 3000 leer stehenden Wohnungen aus. Laut Berechnungen der Statistik Austria betrugen die durchschnittlichen Mietkosten (inklusive Betriebskosten) 8,47 Euro pro Quadratmeter. Am teuersten ist die Stadt Kitzbühel, im Tiroler Oberland - etwa in Reutte, Imst oder Landeck - bekommt man vergleichsweise noch günstige Flächen.