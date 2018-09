Rapid: Djuricin verteidigt seine „Harakiri-Elf“

Partie „abgeschenkt“

Daher muss sich der 43-Jährige den Vorwurf gefallen lassen, die Partie vorab „abgeschenkt“, gar nicht an einen Sieg geglaubt zu haben. Deshalb schonte er seine Einsergarnitur für den Cup-Fight am Mittwoch in Mattersburg. Da geht es um seinen Job, seine Zukunft in Hütteldorf. Auch wenn gestern die „Gogo-raus“-Proteste der Fans ausblieben.