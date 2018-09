Biker starb nach Überholmanöver

Der Biker (54) aus Klagenfurt war am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf der Rosental Straße von Gallizien kommend in Richtung St. Margareten im Rosental unterwegs. Am sogenannten Abteier Hügel im Gemeindegebiet von Gallizien überholte er mit seinem Motorrad zwei vor ihm fahrende Autos. Etwa 200 Meter danach geriet er vor einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen eine Leitschiene. Beim Anprall erlitt der Motorradlenker tödliche Verletzungen.