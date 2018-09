WM-Auftakt wurde Volksfest an der Straße

Auf zwei Metern dran

Nebenan in Axams hatte Pensionist Gert eine Leiter mitgebracht, auf der auch der kleine Maximilian fahnenschwenkend Platz fand. Viele Zuseher erlebten wohl zum allerersten Mal, mit welchem Tempo die Radprofis selbst steile Anstiege hinaufbrausen. Aus zwei Metern Entfernung sieht man die Anstrengung in den Gesichtern. Wer es ruhiger mochte, war an der Bundesstraße im Oberland richtig. Etwa Rad-Enthusiast John aus Canterbury (GB), der eigens von seiner Ferienwohnung am Comosee angereist war. Auf einem Klappstuhl wartete er auf sein Lieblingsteam Sky.