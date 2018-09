Herbstzeit ist Wanderzeit

„An den beiden idyllischen Stuckenseen vorbei, geht es hinauf und wir steigen über das Schöntal wieder ab“, erklärt der 48-Jährige die Tour. Und wir beide haben es perfekt erwischt; ein toller Wandertag. „Schauen wir bei der sympathischen Hüttenwirtin Johanna auf der Filmoor-Standschützenhütte vorbei, da gibt es in 2350 Meter Seehöhe die beste Polenta am Karnischen Höhenweg, aus Gailtaler Mais und mit Rosmarin verfeinert.“ Und Jan muss es wissen, ist er doch auch Obmann des örtlichen Alpenvereins und Leiter der Bergrettung Ortsstelle Lesachtal. Der Berg-Profi hat wahrlich nicht zu viel versprochen: ein kulinarischer Genuss auf dem Karnischen Kamm mit Ausblicken bis in die Dolomiten!Ein perfekter Tag und mit einem unglaublichen Bergpanorama - im Hintergrund thront der Großglockner. Jan Salcher zieht es oft mit Gästen in die Karnischen. Sechs Stunden dauert die Rundwanderung.