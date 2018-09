Sturm zieht über Salzburg hinweg

Aus derzeitiger Sicht ist in der Nacht von 23. auf 24. September beginnend ab 22.00 Uhr mit dem Eintreffen von Ausläufern eines Sturmtiefs zu rechnen. Dieses wird ab Mitternacht bis etwa 4 Uhr Früh sein Maximum erreichen. Zu erwarten sind Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h, die im ganzen Land auftreten werden, schwerpunktmäßig im Flachgau und Innergebirg in den in Nord-West-Richtung ausgerichteten Tälern. In Höhenlagen und an Berggraten sind auch Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h möglich. Die Sturmfront wird von kräftigen Regenschauern begleitet werden. Der stärkste Niederschlag wird in den Staulagen der Nordalpen erwartet. Bis zum Montagmorgen werden die Windgeschwindigkeiten abnehmen und es sollte eine Entspannung der Situation eintreten.