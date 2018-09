Polizei sagt Einbrechern jetzt verstärkt Kampf an

Die Tage werden kürzer. Nun schlägt die Stunde der Dämmerungseinbrecher. 1600 solche Coups verzeichnete die heimische Polizei in der vergangenen Herbst- und Wintersaison. Jeder Fünfte wurde in kurzer Zeit geklärt - Rekord in Österreich. Möglich gemacht haben das spezielle Ermittlerteams, die heuer verstärkt werden.