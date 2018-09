DuckTales begeben sich auf Gold-Odyssee

In Band 2 der DuckTales-LTB gehen die Entenhausener auf spannende Schatzsuche auf der ganzen Erde und heben sogar ins All ab. Besonderes Schmankerl: die deutsche Erstveröffentlichung „Die Gold-Odyssee“! Beide Bände mit den gesammelten Abenteuern der DuckTales sind auch in einer exklusiven Sammelbox im Handel und online im Egmont-Shop erhältlich.