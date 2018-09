Nach Streit in Wohnung: Mann mit Messer verletzt

Zwei alkoholisierte Männer gerieten am Donnerstagabend in einer Wohnung in Zell am See in einen Streit. Dabei griff ein Kroate (28) zu einem Küchenmesser und verletzte den gleichaltrigen Kontrahenten damit am Bauch. Der Angreifer wurde festgenommen, das Opfer im Spital behandelt. Was den Konflikt ausgelöst hat, ist unbekannt.