19-jährige Autolenkerin ohne Führerschein gestoppt

Am Grenzübergang Neue Brücke in Braunau am Inn wurde bei der Einreise aus Bayern eine dort lebende 19- jährige Autolenkerin aus Oberösterreicherin angehalten und einer Grenzkontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Pkw zwei verschiedene deutsche Kennzeichentafeln montiert waren, wobei das hintere Kennzeichen in Deutschland als gestohlen gemeldet wurde.