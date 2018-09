Verkehrsunfälle forderten sechs Verletzte

Am Donnerstag krachte es jeweils im Ober- und im Unterland: In Pfunds geriet ein Klein-Lkw auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Pkw - beide Insassinen wurden schwer, der Lenker des Leintransporters leicht verletzt. In Söll geriet ein Pkw in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen einen Baum - alle drei Insassen wurden leicht verletzt.