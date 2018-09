„Die meisten Kunden denken, dass wir zu haben!“

Blaue „Open“-Ballone

Doch auch wenn sich zuletzt einiges getan hat, versetzte die Hiobsbotschaft im Juli, dass Großmieter Deallx Konkurs anmelden muss, den Akteuren im Center einen neuerlichen Tiefschlag. „Die meisten Kunden denken jetzt, dass wir geschlossen haben!“, so Geschäftsführerin Pamela Prinz. Was nicht der Fall ist. Deshalb hat die Eferdingerin auch extra vier riesengroße blaue Ballone, auf denen in weißen Lettern „Open“ steht, über dem Uno anbringen lassen, um dem Irrglauben entgegenzuwirken. Ob’s hilft?