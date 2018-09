Mopedlenkerin (16) von Sattelzug erfasst

Eine 16-jährige Rollerfahrerin ist am Mittwoch in Frastanz in Vorarlberg von einem rückwärtsfahrenden Sattelzug erfasst und verletzt worden. Das Fahrzeug stieß das Moped der hinter dem Lkw wartenden Jugendlichen um. Sie geriet unter den Sattelzug, kam aber glimpflich davon. Die 16-Jährige, die ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert wurde, hatte laut Polizei „Riesenglück“.