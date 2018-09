„Auto stehen lassen und WM-Flair genießen“

Sandra Pires singt den offiziellen WM-Song

Um 18 Uhr steigt dann die große Eröffnungsfeier. Sandra Pires wird dabei den offiziellen Rad-WM-Song „Top of the World“ präsentieren. An allen Tagen verwandelt sich das Zielgelände in eine Konzert- und Vergnügungszone (komplettes Programm unter www.innsbruck-tirol2018.com). Unter den Startorten ist ein Wettkampf der originellsten Ideen ausgebrochen: Hall-Wattens hat 60.000 Salatköpfe zu einem Gruß formiert. Alpbachtal-Seenland will Kühe in überdimensionale Radtrikots stecken, Kufstein bietet gleich drei Fanzonen.