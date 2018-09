Ashton Kutcher fährt Babysitter über den Haufen

„Kann ich ein Foto mit dir machen?“

Der Schauspieler, der mit einer Personenschützerin unterwegs war, hielt sofort an und versicherte sich, dass der Junge unverletzt war, bevor er mit ihm für ein Foto posierte. Marenghi berichtete: „Er sagte, bist du okay? Es tut mir so leid! Und ich sagte, ja, mir geht‘s gut, aber bist du Ashton Kutcher? Kann ich ein Foto mit dir machen? Es fühlte sich einfach an, als sei ich gestolpert und gefallen und da war eine Personenschützerin, also ließ ich sie ein Foto von uns machen. Das war‘s dann und ich sagte, okay, habt einen schönen Tag!“