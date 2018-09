Frau (60): „Schwingungen machen mich noch krank“

Albtraum wiederholt sich

Das Ausmaß der Belastungen bestätigte auch ein Gutachten der MA 39. Ein Physiker führte im Auftrag der Stadt Wien Messungen mit einem Laptop durch und gab der Pensionistin recht. Auch medizinische Folgen hatten die Bauarbeiten: Staubwolken führten zu einer Bronchopathie. Damals übernachtete Frau K. auf einer Grünfläche in Oberlaa. Die Wiener Linien zahlten in der Folge eine Entschädigung von knapp 4200 Euro. Jetzt, fünf Jahre später, wiederholt sich der Albtraum von damals. Frau K. schläft abermals im Freien, diesmal am eigenen Balkon.