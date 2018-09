Stadt startet Kräftemessen mit Einkaufszentren

Die Empörung in Wiener Neustadt ist groß. Für eine günstigere Miete in einem Einkaufszentrum am Stadtrand sollte, wie berichtet, die Müller-Filiale in der Fußgängerzone zusperren. Wohl oder übel stimmte die Drogeriekette zu. Als das „unmoralische Angebot“ ruchbar wurde, kam es zum Schulterschluss aller Fraktionen im Rathaus. Die Devise: „Die Innenstadt muss geschützt werden.“