Öffentlich-Rechtliche sind „Altenheimversorgung“

„Wenn wir es genau betrachten, ist es in Deutschland heute so, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten praktisch eine Art Altenheimversorgung darstellen“, nimmt sich Thoma im Gespräch mit horizont.at kein Blatt vor dem Mund. Doch auch bei den privaten Sendern sieht der 79-Jährige Verbesserungspotential. Die beiden großen Gruppen ProSiebenSat.1 und RTL hätten durch ihren Marktanteil von 86 Prozent kein Interesse daran, wirkliches Programm zu machen. „Die beiden würden am liebsten das Testbild senden, wenn es ginge“, so Thoma.