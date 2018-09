„Wir hauen uns die Birne ein und sagen danke“

Seine Gegner richtet er schon einmal übel zu (wie das Starbild zeigt). Aleksandar Rakic ist MMA-Fighter in der UFC, gleichsam der Champions League des Kampfsports. Wie er sich auf seinen nächsten Kampf am 8. Dezember in Toronto vorbereitet, wie er trainiert, wie er sich ernährt, was er von Vorurteilen hält und warum MMA für ihn trotz allem „kein brutaler Sport“ ist, erklärt er hier im Studio-Gespräch mit Michael Fally (siehe Video oben).