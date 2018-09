Burschen würgten Mann bis zur Bewusstlosigkeit

Der 33 Jahre alte Grazer war am 11. August gegen 23.30 Uhr in der Idlhofgasse im Bezirk Gries unterwegs, als er von einem vorerst unbekannten Täter von hinten mit einem Würgegriff gepackt wurde. Dadurch wurde ihm so lange die Luft abgeschnitten, bis er bewusstlos zu Boden sackte.