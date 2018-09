Wutrede! Spurs-Coach verteidigt seine Verlierer

Erst das 1:2 bei Watford, dann 1:2 gegen Liverpool und am Dienstag wieder 1:2 bei Inter. Dabei lagen die Engländer dank eines Treffers von Christian Eriksen (53.) in Führung und schienen die Partie sogar im Griff zu haben. Im Finish drehte Inter beim Comeback in der Königsklasse nach sieben Jahren aber auf. Der bis dahin harmlose Mauro Icardi erzielte mit einem herrlichen Volley den Ausgleich (86.), Matias Vecino köpfelte die Italiener in der 92. Minute sogar noch zum Sieg.