Kupfer in Millionenhöhe verschwunden

Frachtpapiere gefälscht und Ware umgeleitet

Der Prozess bot zu Beginn vor allem Einblicke, wie die Kupfer-Mafia in der Regel an die wertvolle Fracht gelangt: Großspeditionen vergeben Lieferaufträge via Internet-Börsen an Subfirmen. Gewiefte Gauner, die Speditionen eigens gegründet oder Pleiteunternehmen übernommen haben, schicken dann nach Zuschlag ihre Fahrer die Kupferkathoden bei Unternehmen, wie etwa den Montanwerken in Brixlegg, abholen. Die Lenker ändern dann einfach den Zielort auf den Frachtpapieren und liefern die Ware statt zum Bestimmungsort meist nach Osteuropa.