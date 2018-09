Infineon schafft 300 neue Arbeitsplätze in Graz

Sie sind mittlerweile unverzichtbare Begleiter unseres Lebens geworden: Halbleiter. Das Infineon Entwicklungszentrum in Graz hat maßgeblich an weltweiten Entwicklungen für sichere Chips und Systemlösungen mitgewirkt. 2018 feiert es seinen 20. Geburtstag, sucht fast 300 qualifizierte neue Mitarbeiter und will sich räumlich erweitern.