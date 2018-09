17-Jähriger von drei Unbekannten überfallen

Es war in der Elisabethinergasse, als ein Libanese (17) drei Unbekannte bemerkte, die ihn verfolgten. Dann begannen sie auch noch, ihn zu beschimpfen. Als der 17-Jährige sich in der Prankergasse umdrehte, stieß ihn einer der Unbekannten zu Boden, setzte sich auf dessen Brust und schlug mehrmals auf ihn ein, erklärt Benjamin Pfingstl von der Raubgruppe des Stadtpolizeikommandos (Fachbereich 1). Ein weiterer Täter stahl ihm daraufhin die Armbanduhr sowie die Geldbörse. Ein dritter stand lediglich daneben und schaute zu. Daraufhin flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.