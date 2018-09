Innsbrucker Gemeinderat ließ BM Willi abblitzen

Das Ergebnis der Abstimmungen war erwartungsgemäß. Die Stadt-ÖVP und Für Innsbruck hatten sich bereits im Vorfeld gegen Willis Pläne ausgesprochen. Der seit Mai im Amt befindliche Bürgermeister trommelt seit Wochen für solche Vorbehaltsflächen. Dies solle ein Signal sein für alle, die mit Grund und Boden in der Stadt handeln und gleichzeitig die Weichen stellen, dass es auch in den kommenden Jahren Flächen für sozialen Wohnbau gibt, argumentierte Willi und wandte sich gegen eine „Preistreiberei“ am Wohnungsmarkt.