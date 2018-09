52.296 gegen Welpenverkauf in Zoogeschäften

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben außerdem gezeigt, dass der Verkauf von Welpen in Zoofachhandlungen den unkontrollierten Welpenhandel nicht - wie 2008 von den Vertretern des Zoofachhandels argumentiert - in geordnete Bahnen lenken kann, so „Vier Pfoten“. Der unseriöse Handel mit Welpen boomt nach wie vor, immer wieder werden kranke Tiere zu billigen Preisen auf unseriösen Internetplattformen angeboten. Die Tiere werden in vielen Fällen auf der Straße oder in Privatwohnungen mit gefälschten Papieren übergeben.