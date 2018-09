Wien: Studenten wollen Rand des Weltalls erreichen

Eine verbindliche Grenze für den Beginn des Weltraums gibt es nicht. Die US-Weltraumorganisation NASA hält sich an eine Definition der „Federation Aeronautique Internationale“, die die Grenze auf eine Höhe von 100 Kilometern gelegt hat, schreibt Astronom Florian Freistätter in seinem Wissenschaftsblog „Astrodicticum simplex“. Dort liegt die sogenannte „Karman-Linie“ - die Atmosphäre ist in dieser Höhe bereits so dünn, dass ein Flugzeug so schnell fliegen müsste, dass die Zentrifugalkraft größer als die aerodynamischen Kräfte ist.