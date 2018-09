Fahrraddiebe verursachten hohen Schaden in Lans

In der Nacht von 14. auf 15 September stiegen unbekannte Täter in Lans über einen Holzzaun und gelangten so in ein Privatgrundstück, heißt es im Polizeibericht. Dort entwendeten die Diebe ein E-Bike und ein Mountainbike. Beide Räder waren unter einem Carport untergestellt. Der Gesamtwert der Bikes liegt im mittleren, vierstelligen Eurobereich, so die Polizei.