Posse um Umbau der Südsteirischen Grenzstraße

Normalerweise wird der Verkehrslandesrat in den Regionen mit Handkuss begrüßt, wenn es um die Sanierung einer in die Jahre gekommenen Straße geht. In der Südweststeiermark. hingegen wollten einige Anton Lang (SP) mit den sprichwörtlichen nassen Fetzen verjagen, nachdem seine Pläne für die Sanierung der B 69 publik wurden.