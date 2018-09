Mann wollte vor Lkw springen - Polizist als Retter

Am Sonntag bekam der Bezirksinspektor wieder die Nummer eines Suizidgefährdeten. Dieser hatte seiner in Kroatien urlaubenden Tochter eine Nachricht aufs Handy geschickt, dass er sich noch an diesem Tag das Leben nehmen werde. Baierl zögerte nicht: „Als ich ihn angerufen habe, ist er schon auf der Brücke gestanden. Er warte auf einen Lkw, hat er mir erzählt.“