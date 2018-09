Austria feiert den Derby-Sieg mit „Film-Tipps“

Die Kicker erfüllten am Sonntag ihre Pflicht am Hütteldorfer Rasen - am Tag nach dem Derby-Sieg bewies auch die PR-Abteilung der Wiener Austria Spielwitz. Das 1:0 beim Erzrivalen wurde auf besonders kreative Weise gefeiert: mit einer violett eingefärbten Hommage an Film-Klassiker.