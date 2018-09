Täglich 120 Polizeistreifen in Tirol im Einsatz

Die Sicherheit gehört seit Jahren zu den Top-Themen der Politik. Speziell, wenn eine Wahl ansteht, werden gerne zusätzliche Polizeikräfte versprochen. In Tirol sieht die in Zahlen gegossene Sicherheitslage folgendermaßen aus: Es gibt insgesamt 80 Polizeiinspektionen. In diesen arbeiten 1850 Polizistinnen und Polizisten. Dazu kommen noch weitere 250 Jungpolizisten, die derzeit in der Grundausbildung stehen. In Summe gibt es also 2100 Polizei-Arbeitsplätze. Nahezu jeder vierte Posten ist von einer Polizistin besetzt - 523 gibt es in Tirol. Der Fuhrpark der Polizei umfasst 481 Kraftfahrzeuge. Durchschnittlich sind pro Tag 120 Streifen im ganzen Land unterwegs.