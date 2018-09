Lukas Hinterseer mit Triplepack bei 6:0-Triumph

Lukas Hinterseer war am Sonntag Matchwinner für den VfL Bochum in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga. Der Tiroler Stürmer erzielte beim 6:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt drei Tore. Hinterseer traf gegen seinen Ex-Club zum 1:0 (4.) und 5:0 (66.) jeweils per Foulelfmeter und erzielte in der 62. Minute auch das 4:0. Das 3:0 (19.) bereitete er vor.