Jäger nehmen Wolf ins Visier: Tierschützer warnen

„Problem-Wölfe“ sollen in Zukunft in Niederösterreich geschossen werden dürfen - die „Krone“ berichtete. „Allerdings nur als letzte Maßnahme und mit genauen Kontrollen“, erklärt dazu Landesvize Stephan Pernkopf. Indes geht die Diskussion um die Rückkehr der Raubtiere in die heimischen Wälder weiter.