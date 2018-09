So schön feiern eben die Steirerinnen und Steirer

Schon in den frühen Morgenstunden war das Aufsteirern-Fieber in der Grazer Innenstadt am Samstag spürbar. Da wurde gehämmert, gesägt, aufgebaut, hergerichtet - die letzten Feinschliffe eben, bevor die Besucher den „Volxmusik on air“-Tag gestürmt haben. Als um 10 Uhr die erste Blasmusik-Gruppe die Herrengasse kurzzeitig zum Stillstand brachte, zog schon der Duft von Spanferkel & Co. durch die Gassen und Straßen.