Graz-Karlau: Häftling stach auf Zellengenossen ein

Ein Streit unter zwei Häftlingen hat in der Justizanstalt Graz-Karlau in der Nacht auf Freitag einen Schwerverletzten gefordert. Ein 25-Jähriger attackierte seinen Zellengenossen an der Brust und an den Armen mit einem Tafelmesser und einem Schraubendreher. Der 29-Jährige musste im Krankenhaus operiert werden, es besteht aber keine Lebensgefahr.