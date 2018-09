50 Kilometer Stau entlang der Fernpass-Strecke

In der Folge wurde auch der Verkehr Richtung Norden stärker. Es gab Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel in beide Fahrtrichtungen. Zwischen 11 und 12 Uhr musste die Straße dann gleich an zwei Stellen gesperrt werden: Bei Heiterwang war ein Anhänger umgestürzt und am Fernpaß musste nach einem Motorradunfall ein Notarzthubschrauber landen. „Rechnet man gute 10 Kilometer Stau auf deutschem Gebiet dazu, dann steht der Verkehr über 50 Kilometer still“, hieß es vom ÖAMTC.