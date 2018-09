Radfahrerin versuchte, Polizist zu ohrfeigen

Eine besonders renitente Radfahrerin hat am Donnerstag in der Früh versucht, einen Polizisten in Wien-Brigittenau zu ohrfeigen. Der Beamte sicherte in der Leystraße einen Schulweg und sperrte die Fahrbahn mittels Handzeichen für den Verkehr. Die 32-jährige Radfahrerin missachtete das und wollte den Schutzweg überqueren.