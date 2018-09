Avec: Erfolgreich gegen jedwede Trends

So erweist sich der Titelsong als schwermütige Elektro-Ballade, während eine Nummer wie „Over Now“ in fröhlicher Vergnügtheit neue Facetten der Künstlerin an die Oberfläche stülpt. „Ich bin kein Fan davon, meine Texte zu erklären. Jeder soll sich selbst seinen Reim daraus machen, das ist für die Hörer doch auch viel spannender. Ich gebe aber zu, dass die Tatsache, dass ich auf Englisch schreibe, für mich eine Art Schutzventil ist. Ich kann viele Dinge damit besser verstecken oder durch die Blume sagen, was mir in meiner Muttersprache womöglich zu intensiv wäre.“ Die erste Single „Love“ setzte sich bei FM4 schnell an die Spitze der Charts, besagtes „Over Now“ hört man gar auf Ö3. Der Sprung ins Formatradio war die nächste ungeplante Überraschung in Avecs Karriere. „Als ich das mitbekam, war ich ganz geflasht. Ich bin sehr dankbar für all das und wundere mich immer, was gerade alles passiert. Außerdem finde ich es per se sehr gut, dass sich der Sender immer mehr öffnet und österreichischen Künstlern so viele Chancen gibt.“