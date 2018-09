Walke doch wieder die Nummer eins in Salzburg

Wegen einer Muskelverletzung im Hüftbereich hat Walke in dieser Saison erst ein Pflichtspiel für die Bullen bestritten - am 22. Juli im Cup beim Viertligisten ASKÖ Oedt (6:0). „Alex wird am Samstag spielen, weil er auch vor diesem Spiel in Leipzig Spielpraxis braucht“, erklärte Rose. „Ich habe vollstes Vertrauen in ihn und er ist sehr gut drauf.“ Grundsätzlich gelte aber weiterhin die mit den Torhütern schon vor Saisonbeginn klar abgesprochene Regelung: Walke steht international und im Cup im Tor, Stankovic in der Liga. Der 25-jährige ÖFB-Teamkeeper hatte den erfahreneren Walke wegen dessen Verletzung zuletzt aber in allen Bewerben vertreten - und dabei zumeist überzeugt.