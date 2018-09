Nach Motorradunfall sucht Polizei Verursacherin

Gegen 10 Uhr war der 43-jährige Österreicher mit seinem Motorrad auf der Rumer Straße in Innsbruck unterwegs. Unmittelbar vor ihm lenkte eine Frau einen hellen, silber-grau-blauen Kleinwagen. Die Frau habe ihr Fahrzeug plötzlich so stark abgebremst, dass der Motorradlenker, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stark abbremsen und ausweichen musste. Dabei kam er Sturz. Der 43-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. An seinem Motorrad entstand Totalschaden.