Pensionistin bei Wohnungsbrand gestorben

Kurz nach 7 Uhr ging in den Morgenstunden der Alarm bei der Berufsfeuerwehr ein. Das Feuer war in einer Wohnung eines mehrgeschoßigen Hauses am Rosa-Jochmann-Ring ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei war eine brennende Zigarette offenbar auf die Bettwäsche gefallen und hatte diese in Brand gesetzt.