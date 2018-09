Nach Wutrede: DFB-Bosse müssen Cornflakes zählen

Im Internet ging Löhmannsröbens Spruch durch die Decke. Nicht nur die Fans aus Kaiserslautern verbündeten sich mit dem 27-Jährigen. Die Folge: Ein FCK-Fan rief via Facebook zum Protest auf und forderte dazu auf, so viele Cornflkaes-Packungen wie möglich an die DFB-Zentrale nach Frankfurt zu senden. Gesagt, getan. Mehr als tausend Schachteln wurden am Mittwoch an die DFB-Zentrale in Frankfurt geliefert.