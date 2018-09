Film über Jane Goodall im Stadtkino Villach

„Danke für alles, was du für die Makaken tust!“ - mit diesen Worten würdigte die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall beim persönlichen Treffen im Mai in Wien die Arbeit auf dem Affenberg in Landskron. Denn der Affenberg hat schon lange Vorbildwirkung, was die artgemäße Wildtierhaltung betrifft. Affenberg-Chefin Svenja Gaubatz will versuchen, das von Jane Goodall gegründete Kinder- und Jugendprogramm „Roots & Shoots“ nach Kärnten zu bringen. Mit 10.000 Mitgliedern in fast 120 Ländern verbindet es Kinder und Jugendliche, die den gemeinsamen Wunsch haben, eine bessere Welt zu schaffen. Dafür ist Jane Goodall, die Grande Dame der Tierforschung, noch immer 300 Tage im Jahr weltweit unterwegs und für 2019 hofft man, dass Jane Goodall den Affenberg persönlich besuchen kommt.